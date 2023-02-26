الدحيل يتطلع لتخطي الهلال وبلوغ النهائي من قبل beIN SPORTS February 26, 2023 10:33 2:55 دقيقة أكمل الدحيل القطري تحضيراته تأهبا ًلملاقاة الهلال إذ يطمح الدحيل لتحقيق الفوز والعبور الى المشهد الختامي للبطولة لأول مرة في تاريخه. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ألكاراث يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:43 دقيقة منتخب مصر يودع بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب 0:30 دقيقة الشارقة يتوج بكأس السوبر الإماراتي 1:16 دقيقة المنتخب الإيراني يكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم 2:26 دقيقة قمة كروية مرتقبة بين بايرن وأونيون برلين 0:34 دقيقة تونس تنعش آمالها ببلوغ كأس العالم لكرة السلة 1:10 دقيقة عجلة الدوري التركي تعود للدوران 1:03 دقيقة موكييلي يعبّر عن سعادته باللعب لصالح سان جيرمان 3:32 دقيقة قمة بنكهة ثأرية بين مارسيليا وباريس سان جيرمان 3:18 دقيقة نهائي مرتقب بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل في ويمبلي