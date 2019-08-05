

مشاهدة مباراة الدحيل والسد على أرض الأول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة الدحيل والسد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل الدحيل أن يفتتح موسمه بأفضل طريقة من بوابة منافسه العنيد السد.



مباراة الدحيل والسد - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة الدحيل والسد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة الدحيل والسد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة الدحيل والسد المقررة الأحد على HD1 بتعليق الزميل يوسف سيف في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة الدحيل والسد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الدحيل والسد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا