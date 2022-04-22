الدحيل الذي يتصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات، ها هو الآن يبحث عن فوز رابع في المجموعة، أمام الملاحق المباشر التعاون السعودي صاحب المركز الثاني، والذي يريد هو الآخر تحقيق الفوز وخطف الصدارة من زملاء المهاجم المعز علي.