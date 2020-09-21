حسم الدحيل مواجهته المعقدة مع برسبوليس اليوم الإثنين بهدف دون رد ضمن المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة.



وتمكن الدحيل من اقتناص نقاط مباراته مع أحد منافسيه المباشرين على إحدى بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا بفضل هدف نجمه المعز علي في الدقيقة الستين من ركلة جزاء.وصار رصيد الدحيل 9 نقاط في الصدارة مؤقتاً متقدماً بفارق نقطتين على الخاسر وثلاث نقاط على التعاون السعودي الذي يواجه الشارقة الإماراتي اليوم.



رغم أنّ البداية كانت سريعة من الفريقين إلا أنّ برسبوليس كان الأفضل نسبياً وأتيحت له العديد من الفرص أبرزها الكرة العرضية التي مررها إحسان باهليفان داخل منطقة الجزاء إلى زميله وحيد أميري فسددها الأخير وتصدى لها الحارس محمد البكري (11).

واستعاد الدحيل خدمات إدميلسون جونيور وكريم بوضياف عقب غياب طويل بسبب الإصابة، فيما شارك المغربي مهدي بن عطية بعد قرار الاتحاد الآسيوي رفع البطاقة الحمراء التي نالها نجم يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، في المباراة الماضية أمام الشارقة.

ورغم ذلك ظهر الفريق الإيراني نداً قوياً خصوصاً في الشوط الأول، وكاد أن يأخذ الأسبقية مبكراً بعد تسديدة فاهيد أميري التي أبعدها الحارس محمد البكري (5).

ويدين الدحيل بفوزه إلى إدميلسون الذي كسب ركلة جزاء بذكاء كبير بعدما أجبر المدافع شجاعي خليل زاده على ارتكاب خطأ ضده داخل المنطقة، نفذها المعز علي بنجاح، مسجلاً الهدف الوحيد في الدقيقة 60.

وأهدر عيسى اليكاسير فرصة سهلة للتعديل عندما تهادت أمامه كرة سددها العراقي بشار رسن وصدها الحارس البكري، بيد أنّه لم يحسن التعامل معها ولعبها بجوار القائم (64).

وكاد الدحيل أن يسجل هدفاً ثانياً في الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة قادها بن عطية ومرر للايراني رامين رضائيان الذي سدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (90+2).