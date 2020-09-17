الجماهير بإمكانها الحضور في أكثر من مباراة في يوم واحد في مونديال قطر من قبل beIN SPORTS September 17, 2020 20:39 1:34 دقيقة من مميزات كأس العالم FIFA قطر 2022™.. بإمكان الجماهير أن تحضر في أكثر من مباراة في يوم واحد. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا باختاكور الأوزبكي الهلال السعودي استاد الجنوب -آخر الفيديوهات 3:56 دقيقة سانت إيتيان يهزم مستضيفه مارسيليا 1:06 دقيقة الدوسري: وصلنا إلى الهدف الذي نريده 0:28 دقيقة سيتيين يقاضي برشلونة 1:10 دقيقة غوميز: تغلبنا على الظروف الصعبة 3:15 دقيقة تعادل الهلال وباختاكور بدون أهداف 0:49 دقيقة توتنهام يقلب الطاولة على لوكوموتيف بلوفديف 1:34 دقيقة بإمكانك الحضور في أكثر من مباراة في يوم واحد 1:50 دقيقة راشد الخاطر يتحدّث عن نظام "الفقاعة الفصلية" 1:14 دقيقة أحمد خليل: "لكل مباراة ظروف خاصة" 0:59 دقيقة حسين عبد الغني: "الشرطة استحق الفوز"