وتمكن المهاجم الأسترالي ميتشيل دوك من وضع التعاون في المقدمة بعد أن أحرز هدف الفوز لفريقه من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

وودع بذلك الدحيل منافسات البطولة بطريقة دراماتيكية إذ أنه دخل المباراة وهو متصدراً المجموعة إلا أن خسارته أمام التعاون وفوز برسيبوليس على الشارقة برباعية نظيفة جعلت الفريق يتراجع إلى المركز الثالث في المجموعة.

وقفز الفريق الإيراني من المركز الثالث إلى الأول برصيد 10 نقاط، مقابل 9 نقاط للتعاون، وغادر الدحيل والشارقة المسابقة وفي رصيدهما 9 نقاط وسبع نقاط على التوالي.

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها التعاون إلى ثمن النهائي، حيث سيواجه مواطنه النصر الأحد فيما يلعب السد مع برسبوليس.

