الفريقُ السعودي يأمُلُ تكرارَ فوزهِ على نظيره الإيراني، عقب انتصارهِ بثلاثية نظيفة، مستفيداً من نقص ٍعدديٍ مبكر لسباهان، كما يعوّل التعاون على أسلحةٍ مهمة، كسعد بالعبيد ونواف الصبحي والإسباني ألفْارو ميدران والكاميروني لياندر تاوامبا.

من جهتهِ يسعى سباهان لتسجيل فوزهِ الثاني، ليبقي على حظوظهِ في المنافسة على التأهل.

مباراة سباهان أصفهان والتعاون سيكون موعدك معها مساء اليوم الاثنين، في الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS AFC 2.

الدحيل - باختاكور

وفي المجموعة الرابعة أيضاً سيُحاول الدحيل القطري تحقيق انتصارهِ الثالث على التوالي في دور المجموعات، وتَكرار فوزهِ على باختاكور الأوزبكي.

النادي القطري كان قد فاز على خصمهِ الأوزبكي بصعوبةٍ يوم الجمعة الماضي بثلاثةِ أهدافٍ لإثنين، ما منحَهُ الصّدارة َبالتّساوي مع التّعاون السّعودي بستِّ نقاطٍ لكلٍّ منهما، الدّحيل سيَسعى الى مواصلة صحوتِه والإطاحة بباختاكور مرّة ً أخرى في مهمّة لن تكون سهلة ً على الإطلاق.

مباراة الدحيل وباختاكور سيكون موعدك معها مساء اليوم الاثنين، في الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS AFC .

