التعاون لردّ الاعتبار أمام بيرسبوليس September 18, 2020 10:34 2:37 دقيقة يسعى فريق التعاون السّعودي إلى تجاوز خسارته الماضية أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف وتحقيق إنتصار يطمئنه على صدارة المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا التعاون السعودي بيرسبوليس -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة إنفانتينو يتوقع تأجيل كأس العالم للأندية 0:55 دقيقة السد (1) / (0) العين – التغطية الخاصة 0:43 دقيقة وفاة اللاعب اللبناني محمد عطوي متأثراً بجراحه 0:29 دقيقة دجيكو على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس 0:44 دقيقة مباراة نيس وسان جيرمان خلف أبواب موصدة 0:53 دقيقة ماذا قال إنفانتينو عن تصفيات أميركا الجنوبية ؟ 3:28 دقيقة بعد 20 عاما...مازالت مسيرة ميسي مع برشلونة متواصلة 1:02 دقيقة برشلونة يعلّق على حملة سحب الثقة من رئيسه بارتوميو 2:37 دقيقة التعاون لردّ الاعتبار أمام بيرسبوليس 0:42 دقيقة فك الارتباط بين يوفنتوس وهيغوايين بالتّراضي