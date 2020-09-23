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الاتحاد الآسيوي يرفض تأجيل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي وتشكيلة الفريق السعودي تضم 11 لاعباً فقط !

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أعلن نادي الهلال عبر موقعه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي "توتير" عن رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب الفريق السعودي بتأجيل مباراته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.

AFP

وجاء في البيان الذي نشره الهلال السعودي: "تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره "شباب أهلي دبي الإماراتي" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء".

ويواجه اليوم الأربعاء، الهلال السعودي فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية على استاد خليفة الدولي، أحد الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™. 

وأعلن الهلال عن وجود 3 حراس مرمى و8 لاعبين في التشكيلية الأساسية والاحتياطية لمواجهة الفريق الإماراتي. 

 

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