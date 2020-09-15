

وجاء في الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "أظهرت نتائج هذه الفحوصات أنّ لاعب واحد من نادي السد القطري جاءت نتيجته إيجابية لفيروس كوفيد-19".

وسيلتقي السد مع نادي العين الإماراتي اليوم الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وغرّد السد في حسابه الرسمي على تويتر: "تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبنا سعود النصر، حيث ظهرت نتيجة فحصه إيجابية وبناء عليه سيخضع لاعبنا لإجراءات الحجر الطبي".

تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبنا سعود النصر حيث ظهرت نتيجة فحصه إيجابية وبناء عليه سيخضع اللاعب لإجراءات الحجر الطبي .#السد#دوري_ابطال_اسيا https://t.co/rJy59DmNqO pic.twitter.com/K6l7hXCNSC — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) September 15, 2020

وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي: "يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لفريق السد، كما يتم تقديم الإشراف والرعاية الطبيين في بيئة معزولة للاعب الذي جاءت نتيجته إيجابية، بحسب متطلبات البروتوكول الخاص بفايروس كوفيد-19 للبطولة".

وتابع: "ضمن التزامنا بضمان صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة، يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والسلطات الصحية في قطر، القيام بإجراء فحصوات كوفيد-19 لجميع المشاركين وبما يتوافق مع متطلبات وتعليمات السلامة التي تم الاتفاق عليها".

وتستضيف دولة قطر مباريات دوري أبطال آسيا "منطقة الغرب" وسط إجراءات احترازية مشددة.

وكشفت الفحوصات في الأيام السابقة عن إصابة عدد من لاعبي الهلال السعودي بفيروس كورونا مما أجبرهم على الخضوع للحجر الصحي.