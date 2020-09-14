وأحرز ماركو مارين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد علاء علي مهاوي من فريق الشرطة في الدقيقة 46.

وتأكد بذلك تأهل الأهلي إلى ثمن النهائي، علماً بأن المجموعة شهدت انسحاب فريق الوحدة الإماراتي بسبب إصابة عدد من أفراد الفريق بـ"كوفيد 19" وهو ما أدى إلى عدم قدرته على السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مباريات البطولة ما دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إلغاء نتائج الفريق تماماً في البطولة.

ويلتقي الأهلي مع الشرطة في الجولة الرابعة الخميس، فيما يلعب الأخير مباراته الرابعة الاخيرة الأحد المقبل ضد استقلال طهران ضمن الجولة الخامسة، على ان يختم الأهلي والاستقلال دور المجموعات بلقائهما في 23 أيلول/سبتمبر الحالي في الجولة السادسة الاخيرة.

وكاد الشرطة يفتتح التسجيل مبكرا عبر رأسية لكرار عامر بيد أن الحارس محمد العويس ابعدها بصعوبة إلى ركنية (6).

وكاد اللاعب نفسه يفعلها بتسديدة ارتدت من العويس قبل أن يتابعها بجوار القائم (35).

وتلقى الشرطة ضربة موجعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بطرد لاعبه علاء مهاوي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورغم النقص العددي كاد الشرطة أن يترجم أفضليته الفنية بهدف لولا العارضة التي تصدت لرأسية سعد ناطق قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (57).

وعلى عكس مجريات اللعب، ومن هجمة منسقة تلقى مارين كرة داخل المنطقة لعبها على يسار الحارس احمد باسل (87).

