الأهلي السعودي يستضيف الإستقلال الإيراني في الكويت February 17, 2020 09:22 1:05 دقيقة بعد التعادل في المباراة الإفتتياحية أمام الوحدة الإماراتي بهدف لمثله، يمني الأهلي السعودي النفس بتحقيق أول فوز له في هذه المجموعة لدى استضافته الاستقلال الإيراني. الفريق السعودي سيكون معززاً بنجميه الجزائري يوسف بلايلي و السوري عمر السومة بعد تعافيهما من الإصابة. تقارير إخبارية الأهلي السعودي الاستقلال الإيراني -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة ميسي ضمن المتنافسين على جائزة أفضل رياضي لسنة 2019 2:22 دقيقة تشيلسي ومانشستر يونايتد في أقوى مواجهات الجولة 1:05 دقيقة الأهلي السعودي يستضيف الإستقلال الإيراني في الكويت 3:48 دقيقة فريق ليبرون يبدع ويفوز بمباراة كل النجوم 1:59 دقيقة ماذا قال سيموني إنزاغي بعد الفوز على إنتر؟ 0:30 دقيقة كورتوا كنت غاضباً من طريقة تلقي الهدف الثاني 3:04 دقيقة مرسيليا يعود بالانتصار من أرض ليل 0:34 دقيقة فوز مهم لبيك سيغيد المجري في أبطال أوروبا لليد 4:00 دقيقة سلتا فيغو يوقف انتصارات ريال مدريد 3:59 دقيقة نسر لاتسيو يصطاد إنتر ويقبض على الوصافة