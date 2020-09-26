وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، فسجل هدف الفريق الإماراتي في الشوط الأول، لاعبه الأوزبكي عزيزجون غانييف 28 من تسديدة بعيدة خدعت حارس الأهلي محمد العويس بسبب ارتطامها بقدم المدافع، فيما سجل للأهلي السعودي محترفه السوري عمر السومة من ركلة جزاء 54.

وفي تفاصيل المباراة كاد الأهلي أن يقص شريط الأهداف بعد مرور ثلاث دقائق على انطلاقة الشوط الأول، ولكن رأسية السومة ارتطمت بالعارضة (4).

وأنقذ محمد العويس المرمى السعودي من هدف محقق عندما تصدى لكرة غانييف بقبضته (26).

ونجح الأوزبكي في المحاولة الثانية بوضع شباب الأهلي في المقدمة، حيث سدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع عبدالباسط هندي وحولت طريقها لداخل المرمى على يسار العويس (28).

ولاحت فرصة لشباب الأهلي لمضاعفة النتيجة ولكن كرة إسماعيل الحمادي مرت من أمام المرمى (36).

وفي الشوط الثاني اندفع الأهلي للهجوم بحثاً عن التعادل وحصل على ركلة جزاء نفذها السومة بنجاح، بعدما سدد الكرة قوية في سقف مرمى ماجد ناصر (54).

وأهدر السومة الهدف الثاني بعدما علت كرته العارضة بقليل (60).

وشهدت المباراة حدثاً استثنائياً بإشراك الأهلي للمخضرم حسين عبد الغني (43 عاما) في الدقيقة 68.



وسدد الألماني ماركو مارين كرة قوية للأهلي مرت بجانب القائم (69).

وكان شباب الأهلي على بعد سنتمترات من خطف هدف قاتل لكن تسديدة سعيد أحمد مرت فوق المرمى (87).

وفرض التعادل شوطين اضافيين لم يسفرا عن أي تغيير في النتيجة، ما اجبر الفريقان على الاحتكام لركلات الترجيح التي منحت الفوز للفريق السعودي بعدما سجل للأهلي حسين عبد الغني ولوكاس ليما وعبد الرحمن غريب ومعتز هوساوي، وارتدت تسديدة عمر السومة في الركلة الخامسة من العارضة.

في المقابل سجل لشباب الأهلي دبي كل من يوسف جابر وعزيزجون غانييف وسعيد أحمد، وارتدت تسديدة أحمد خليل في الركلة الأولى من العارضة، وسدد عبدالله النقبي الركلة الخامسة فوق العارضة.