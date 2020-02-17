وسجل للفائز سلمان المؤشر ثنائية، الأول من ركلة جزاء 17، والثاني 29، فيما سجل هدف الخاسر الوحيد أمير مطهري 22.

وضيّع فوريا غفوري لاعب استقلال طهران ركلة جزاء 41 تصدى لها حارس الأهلي ياسر المسيليم.

وأتى فوز فريق مدينة جدة السعودية في المباراة المحتسبة على أرضه والمقامة على ملعب محايد كعادة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في المسابقات القارية في ظل انقطاع العلاقات بين البلدين، في يوم أُكد فيه ما هو متوقع، إلغاء تعاقده مع غروس وإيكال المهمة لمازن بهكلي المشرف على الفريق في مباراة اليوم.

وأعلن الأهلي في بيان أنه قرر "إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان غروس بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين، كما قام بتكليف المدرب الوطني الكابتن مازن بهكلي بقيادة الفريق الأول فنيا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني".

ولم يحدد الفريق الفترة الزمنية التي سيبقى فيها بهكلي في سدة المسؤولية.

وفي المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة؛ حقق الوحدة الإماراتي فوزاً قاتلاً على مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 1-0.

ويدين الوحدة بتفوقه إلى لاعبه الكونغولي بول جوزيه مبوكو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 88 من المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وكانت الجولة الأولى في هذه المجموعة قد انتهت بتعادلين بالنتيجة ذاتها (1-1)، وذلك بين الوحدة والأهلي من جهة، والشرطة واستقلال من جهة أخرى.

بهذه النتائح يتصدر الأهلي برصيد 4 نقاط يليه الوحدة بذات الرصيد، ثم استقلال طهران بنقطة واحدة وأخيراً الشرطة بنقطة أيضاً.