وسجل ناصر الشمراني (63) والبرازيلي رومارينيو (67) الهدفين.

وعزز الاتحاد موقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين خلف الوحدة الذي حجز بطاقته قبل دقائق بفوزه على ضيفه لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني 3-1، فيما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط في المركز الأخير بفارق نقطة واحدة خلف لوكوموتيف الثالث.

وجدد الاتحاد فوزه على الريان بعدما كان تغلب عليه 5-1 في الجولة الأولى في جدة.

وخاض الريان المباراة بدون لاعبيه الأساسيين وبدون أيضاً محترفيه الذين قرر مدربه إراحتهم استعداداً للمواجهة الأصعب مع السد السبت القادم في نصف نهائي كأس أمير قطر.

وتفوق الاتحاد من جميع النواحي حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب وكان قريبا باستمرار من المرمى القطري، وضاعت منه بعض الفرص ابرزها انفراد الشمراني (29).

وواصل الاتحاد ضغطه مع بداية الشوط الثاني وكاد ان يدفع الثمن غالياً إثر هجمة مرتدة لأصحاب الأرض حيث انفرد عبد العزيز هزاع بالحارس الذي أبعد كرته ببراعة إلى ركنية (57).

ورد الاتحاد على الفرصة الخطيرة بالهدف الأول من تمريرة بينية إلى الشمراني في الجهة اليسرى داخل المنطقة سددها على يمين الحارس مسجلاً الهدف الأول.

وكاد الريان يدرك التعادل بعد مجهود فردي للظهير الأيمن محمد علاء الذي راوغ الدفاع وانفرد وتصدى له الحارس وانقذ الكرة بقدمه (64).

وأكد الاتحاد فوزه بالهدف الثاني من هجمة قادها رومارينو والشمراني الذي مررها بينية خلف الدفاع الى البرازيلي الذي سددها في الشباك (67).

