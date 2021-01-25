إقامة دور المجموعات في البطولات الآسيوية بنظام التجمع

وقال الاتحاد في بيان "سوف تقام منافسات دوري أبطال آسيا في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس".

وسيقام دور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري الأبطال خلال الفترة من 14-30 نيسان/أبريل، على أن تجري مباريات الشرق بين 21 نيسان/أبريل و7 أيار/مايو 2021.

في المقابل، تنطلق منافسات كأس الاتحاد في مناطق الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 أيار/مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 أيار/مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22-28 حزيران/يونيو. وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وكانت الدوحة استكملت الموسم الماضي مباريات منطقتي الغرب والشرق من دور المجموعات حتى المباراة النهائية التي توّج بها أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على حساب بيرسيبوليس الإيراني.

وتقام مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال بين 13-15 أيلول/سبتمبر، ربع النهائي في 27-29 أيلول/سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أضاف الاتحاد القاري.

ويشهد دوري الأبطال للمرة الأولى مشاركة 40 نادياً في دور المجموعات.

وفي ما يتعلق بكأس الاتحاد الآسيوي، يقام ذهاب نصف نهائي منطقة الغرب يومي 13 و14 أيلول/سبتمبر والنهائي من جولتين يومي 20 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويقام الدور النهائي لدوري الأبطال من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي "الاتحاد ممتن لدعم لجنة المسابقات والاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية المشاركة، حيث ساهموا في إعداد هذا الجدول لأكبر النسخ في تاريخ دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي".

وأضاف الاتحاد القاري أنه "سوف يتم توجيه الدعوة للاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استضافة المباريات، بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 وكـأس الاتحاد الآسيوي 2021، والتي تقام يوم الأربعاء 27 كانون الثاني/يناير".