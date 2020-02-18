وسجّل لياندرو أوليفيرا مورا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 من عمر المباراة رافعاً رصيد فريقه إلى أربع نقاط في المركز الأول.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الخامسة، فاز إف سي سيوول الكوري الجنوبي على ملبورن فيكتوري الأسترالي بهدف نظيف أيضاً حمل توقيع بارك تشو يونج في الدقيقة السابعة.

وحصل الفريق الكوري الذي خاض مباراته الأولى في المسابقة على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساوياً في ذلك مع ملبورن فيكتوري الذي كان قد حقق الفوز في مباراته الأولى في المجموعة أمام تشيانغراي يونايتد التايلاندي الذي خسر على أرضه أمام بيكين غوان الصيني بهدف نظيف.