وقال حامل لقب مسابقة دوري أبطال آسيا في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوضحت الفحوص إصابة لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم ناصر الدوسري بفيروس كورونا، إلى جانب أحد أخصائيي العلاج، ويخضع الثنائي للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأجرى الهلال تدريباته الثلاثاء في قطر بدون حضور مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو والثنائي عبدالله المعيوف وهتان باهبري لعدم ظهور نتائج الفحوصات التي خضعوا لها والتي كشفت الآن سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

في المقابل، شهدت التدريبات عودة قائد الفريق سلمان الفرج بعدما أجرى مسحتين طبيتين جاءت نتيجتهما سلبية، في الوقت الذي استبعد فيه زميله حارس المرمى محمد الواكد من البطولة.

وبات ناصر الدوسري اللاعب التاسع عشر في بعثة الهلال الذي يصاب بفيروس كورونا منذ وصول النادي إلى الدوحة الأسبوع قبل الماضي للمشاركة في دور المجموعات للمسابقة القارية والذي يقام بنظام التجمع في قطر.

وكان الهلال أعلن السبت قبل الماضي إصابة خمسة لاعبين هم محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، وحمد العبدان بالاضافة إلى سعود كريري (اداري الفريق)، ثم أعلن في اليوم التالي إصابة لاعب وسطه نواف العابد، والخميس الماضي عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي، عبدالله الحافظ وياسر الشهراني.

وارتفع العدد السبت إلى 15 لاعبا بإصابة الفرنسي بافيتيمبي غوميس، الإيطالي سيباستيان جوفينكو، سالم الدوسري، علي البليهي ومتعب الفرج، قبل أن يصبح الإثنين 18 لاعبا بإصابة الثلاثي محمد جحفلي، محمد كنو ومحمد الكنيدري.

وتجاوز الهلال ظروفه الصعبة والغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الإصابات بـ"كوفيد-19"، وتأهل الأحد للدور ثمن النهائي من المسابقة القارية، بتعادله مع شهر خودرو الإيراني صفر-صفر، ضامنا صدارة المجموعة وبالتالي ستكون مباراته هامشية مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.





