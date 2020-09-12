وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان له أنه وبالتنسيق مع الجهات الصحية في قطر، وبإجراء الفحوصات الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، تبين لغاية الآن، إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق.

وأكد البيان أنه تم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات كوفيد-19 المتبعة في البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار قطر لاستضافة مباريات دور المجموعات حتى نصف النهائي بنظام التجمع في مسابقة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وكان الهلال حامل اللقب وصل أمس إلى الدوحة تمهيداً لاستكمال مبارياته في المجموعة الثانية التي تضمّ إلى جانبه، "باختاكور" الأوزبكي، و"شباب الأهلي" الإماراتي و"شاهر خـودرو" الإيراني.



وستخضع بعثة الهلال لمسحة طبية ثانية لجميع افراد الفريق، وذلك بعد ظهور النتائج الايجابية للمسحة الأولى لبعض افراد البعثة وذلك تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي.



وبحسب الاتحاد القاري "تتضمن معايير السلامة والصحة للمنافسات قيام جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين بإجراء فحص فيروس كورونا قبل المغادرة من بلدانهم، ثم بعد الوصول إلى قطر، على أن يتم إجراء فحوصات أخرى كل ثلاثة إلى ستة أيام".

وتابع "كما تم وضع جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين في فقاعة طبية محكمة، حيث يتم تقييد حركة الجميع لتكون فقط ضمن الفنادق والملاعب والمواقع التدريبية".

ويلتقي بطل الغرب مع بطل منطقة الشرق في 19 كانون الأول/ديسمبر في منطقة الغرب.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري ألغت مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي الرديفة بسبب تبعات تفشي كورونا.

وكان فيروس كورونا تسبب بانسحاب نادي الوحدة الإماراتي من مسابقة دوري الأبطال قبل يومين بعد إصابة عدد من لاعبيه ورفض الاتحاد القاري تأجيل مبارياته.



