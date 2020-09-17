وذكر النادي السعودي أن اللاعب خضع للعزل الصحي، بحسب البروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لينضم ياسر الشهراني بذلك إلى عدد آخر من لاعبي بطل دوري أبطال آسيا المصابين بفيروس كورونا.
إصابة ياسر الشهراني بفيروس كورونا
وذكر النادي السعودي أن اللاعب خضع للعزل الصحي، بحسب البروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لينضم ياسر الشهراني بذلك إلى عدد آخر من لاعبي بطل دوري أبطال آسيا المصابين بفيروس كورونا.
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