أولونغا يشيد بشخصية الدحيل والمعز علي يتطلع للنهائي February 23, 2023 21:36 3:00 دقيقة أشاد الكيني أولونغا نجم الدحيل القطري بشخصية الفريق خلال الفوز على الشباب السعودي 2-1 والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بينما أبدى المعز علي أمله في الوصول إلى النهائي. مقابلات دوري أبطال آسيا الدحيل القطري المعز علي -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة أولونغا يشيد بشخصية الدحيل والمعز يتطلع للنهائي 0:51 دقيقة اليامي: "المباراة كانت صعبة لكننا حققنا الأهم" 2:59 دقيقة ماريغا يمنح الهلال بطاقة التأهل إلى نصف النهائي 3:05 دقيقة لاتسيو يتخطّى كلوج ويبلغ ثمن النهائي 4:04 دقيقة دي ماريا يقود يوفنتوس لثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:43 دقيقة الإسباني سيرخيو راموس يعتزل اللعب دوليًّا 3:59 دقيقة الدحيل يتخطى الشباب ويصعد إلى نصف نهائي أبطال آسيا 7:01 دقيقة موراي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 1:36 دقيقة استعراض مميز في لوسيل 1:23 دقيقة كليبرز يعلن رسمياً ضم ويستبروك