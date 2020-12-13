واصل فريق أولسان هيونداي تألقه وصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا عقب فوزه الأحد على فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهى شوطها الأول بالتعادل بدون أهداف بعد أن أضاع لاعبو أولسان أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وفي الدقيقة 52 تمكن هوتارو ياماغوتشي من تسجيل الهدف الأول لفيسيل كوبي مستغلاً تمريرة حاسمة من تاكويا ياسوي إثر ركلة ركنية، وصلت إلى ياماغوتشي داخل منطقة الجزاء فسددها مباشرة معلنا هدف التأهل لفريقه.

وارتفعت حرارة اللقاء بشدة عقب ذلك حيث لعبت تقنية حكم الفيديو المساعد دور البطولة، إذ أحرز دايجو سازاكي الهدف الثاني لفريقه إلا أن الهدف تم إلغاؤه عقب العودة للـVAR في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 81 تمكن أولسان هيونداي أخيراً من العودة للمباراة عبر هدف سجله بيورن جونسون إلا أنه لم يحتسب في البداية بداعي التسلل ثم عاد الحكم البحريني نواف شكرالله إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

واستمر التعادل بين الفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي من المباراة، فلجأ الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين، وتبادلا إضاعة وإهدار الفرص السهلة والمحققة للتسجيل بالإضافة إلى تألق حارسي المرمى، جو سو هوك من أولسان ودايا مايكاوا حارس عرين فيسيل كوبي.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتهيأ للعب ركلات الترجيح ارتكب مايكاوا حارس كوبي خطأ لا يصدق عندما حاول الإمساك بكرة سهلة داخل منطقة جزاءه إلا أنها أفلتت من يديه وانقض عليها المهاجم البرازيلي جونيور نيغراو إلا أن الحارس الياباني منعه من السيطرة على الكرة وعرقله فاحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الكوري انبرى لها نيغراو محرزاً الهدف الثاني، في الدقيقة 118.

بذلك سيلتقي أولسان هيونداي مع برسيبوليس الإيراني في المباراة النهائية والتي ستقام في الدوحة السبت التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وسبق لأولسان هيونداي أن توج باللقب مرة واحدة عام 2012 عندما تغلب على الأهلي السعودي في النهائي (3-0).

