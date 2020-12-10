ويقدم أولسان هيونداي مستويات رائعة منذ استكمال المنافسات في الدوحة، حيث حقق اليوم انتصاره السابع تواليًا.

وافتتح نيغاو التسجيل في المباراة التي استُخدم خلالها حكم الفيديو المساعد "VAR" للمرة الأولى في البطولة كما حصل في ذات المراحل في منطقة الغرب، إثر ركلة جزاء تحصّل عليها شخصيًا بعدما لمس المدافع الكوري كيم مين-جاي الكرة بيده، انبرى لها البرازيلي بنجاح (21).

وسجل هدّاف الدوري الكوري الجنوبي الهدف الثاني بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة على يمين الحارس سين هو (42).

وتجمعت أندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية لإكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد خلف أبواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الأول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضًا عن ذهاب وإياب كما جرت العادة.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي.





