ففي المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، حقق أولسان فوزاً صريحا ًعلى ملبورن فيكتوري الأسترالي 3-0 سجلها كلها في الشوط الثاني، ليبلغ هذا الدور للمرة الأولى منذ تتويجه في 2012.

وانتظر أولسان الذي تصدر مجموعته بـ16 نقطة في الدور الأول، حتى الدقيقة 65، ليفتتح التسجيل عبر البديل النرويجي بيورن مارس-يونسن متابعاً كرة مرتدة من داخل المنطقة (65)، قبل أن يعزز البديل الآخر وون دو-جاي الفارق برأسية اثر ركنية (77) ويضمن يونسن الفوز في الدقائق الأخيرة بكرة سهلة من داخل المنطقة (86).