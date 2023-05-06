وسجّل البيروفي أندري كاريو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 بالخطأ في مرمى فريقه.

وكانت مواجهة الذهاب قد آلت إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين (1-1).

ولعب الهلال الذي فقد الأمل منطقياً في إحراز لقب الدوري المحلي، في غياب نجمه سالم الدوسري الموقوف لطرده ذهاباً الأسبوع الماضي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وقائد وسطه المصاب سلمان الفرج.

وهو اللقب الثالث لأوراوا في أمجد الكؤوس الآسيوية بعد نسختي 2007 و2017،

في المقابل تجمّد الرصيد القياسي للهلال عند أربعة ألقاب توّج بها في سنوات 1991 و2000 و2019 و2021.

وكان النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا في غضون ست سنوات، فتوّج الفريق الياباني في 2017 (1-1 و1-0)، ثم ردّ الهلال الدين في نهائي 2019 (1-0 و2-0) عندما أحرز لقبه الثالث قبل إضافة الرابع في النسخة الأخيرة في 2021 على حساب بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي 2-0.