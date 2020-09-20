أمير كردي: "كان هدفنا تحقيق التأهل" من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 19:29 0:31 دقيقة أكد لاعب الهلال السعودي أمير كردي بأن الهدف من مواجهة شاهر خودرو الإيراني هو تحقيق بطاقة العبور لثمن نهائي دوري أبطال آسيا. للمزيد عن تقرير المباراة اضغط هنا مقابلات دوري أبطال آسيا الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 0:41 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل 2:59 دقيقة الشرطة العراقي يتعادل مع استقلال الإيراني 0:41 دقيقة كولوسيفسكي يفتتح عداد أهداف يوفنتوس 2:05 دقيقة لامبارد: البطاقة الحمراء كانت نقطة تحول 1:42 دقيقة يورغن كلوب سعيد بأداء الفريق 2:04 دقيقة مانيه يروي بتواضع تفاصيل فوز ليفربول على تشيلسي 0:57 دقيقة أليسون: "كنا نعرف مدى صعوبة الفوز على تشيلسي" 0:36 دقيقة جحفلي: "الهلال لا يتأثر" 0:31 دقيقة أمير كردي: "كان هدفنا تحقيق التأهل"