أحمد عسيري: منافسنا لم يكن سهلاً والمباراة كانت صعبة من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 23:45 0:19 دقيقة أكد أحمد عسيري لاعب نادي التعاون السعودي على صعوبة منافسهم بيرسيبوليس الإيراني واعداً بتعويض الخسارة أمامه في المباراة القادمة. مقابلات بيرسيبوليس الإيراني دوري أبطال آسيا التعاون السعودي بیرسبولیس أحمد عسيري -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة بشار رسن: عوّضنا في الشوط الثاني 0:19 دقيقة أحمد عسيري: منافسنا لم يكن سهلاً 0:26 دقيقة عبد الرحمن العبيد: في الشوط الأول كنا أفضل 0:34 دقيقة أستون فيلا يبلغ ثالث أدوار كأس الرابطة الإنكليزية 3:54 دقيقة ليون يتجرع الهزيمة الأولى على يد مونبلييه 0:35 دقيقة أُنس جابر تغادر دورة روما 0:40 دقيقة المعز: ظُلمنا في ركلة الجزاء 0:40 دقيقة إدارة برشلونة تقترح على سواريز قبول عرض يوفنتوس 0:49 دقيقة الألماني كامنا يحرز المرحلة 16 من طواف فرنسا 1:47 دقيقة الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد