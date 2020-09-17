أحمد خليل: "لكل مباراة ظروف خاصة" من قبل beIN SPORTS September 17, 2020 20:19 1:14 دقيقة أكد أحمد خليل على أهمية النقاط التي أحرزها فريقه شباب الأهلي دبي أمام شاهر خودرو وأنهم سيتعاملون مع ظروف المواجهة القادمة التي ستكون صعبة. مقابلات أحمد خليل دوري أبطال آسيا شباب الأهلي دبي شاهر خودرو الإيراني -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة بإمكانك أن تحضر في أكثر من مباراة في يوم واحد 1:50 دقيقة راشد الخاطر يتحدّث عن نظام "الفقاعة الفصلية" 1:14 دقيقة أحمد خليل: "لكل مباراة ظروف خاصة" 0:59 دقيقة حسين عبد الغني: "الشرطة استحق الفوز" 0:45 دقيقة الهلال 0 - 0 باختاكور - التغطية الخاصة 0:46 دقيقة مازن فياض: الفوز منحنا الأمل في التأهل 1:01 دقيقة شباب الأهلي دبي يكرر فوزه على شاهر خودرو 3:24 دقيقة الشرطة يحقق فوزاً ثميناً على الأهلي السعودي 0:47 دقيقة كفياتكوفسكي بطلاً للمرحلة 18 في طواف فرنسا 1:52 دقيقة الفيفا يصدر التصنيف الجديد للمنتخبات