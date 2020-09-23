آخر أخبار الهلال السعودي قبل مواجهة شباب الأهلي September 23, 2020 19:31 4:21 دقيقة مراسلنا صفوان أبو شنب يطلعنا على آخر أخبار الهلال السعودي المثقل بإصابات عديدة بفيروس كورونا قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا. مقابلات تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الهلال السعودي شباب الأهلي دبي -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة اعتبار الهلال السعودي منسحباً من دوري أبطال آسيا 0:20 دقيقة إلغاء مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي 4:21 دقيقة آخر أخبار الهلال السعودي قبل مواجهة شباب الأهلي 4:24 دقيقة لوشيسكو مدرب الهلال: "اجتزنا كل الحدود" 2:49 دقيقة استقلال طهران يعبر إلى ثمن النهائي باقتدار 3:56 دقيقة رفض تأجيل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي 2:29 دقيقة فلامينغو يحقق الفوز أمام برشلونة الإكوادوري 4:30 دقيقة فتح تحقيق في ما يعرف بقضية سواريز 1:14 دقيقة العنبري يطوي صفحة مباراة التعاون 0:52 دقيقة الركراكي يعتبرها نهائي وكارتيرون يرفع من المعنويات