هالك يعلن رحيله عن ناديه الصيني بعد خلاف مع المدرب

ولم يكن الدولي السابق البالغ 34 عاماً في عداد فريقه الذي خسر الاثنين في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم أمام فيسيل كوبي الياباني (0-2) ونجمه الاسباني المخضرم أندريس إنييستا.

كتب هالك على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو": "أودّع اليوم شنغهاي اس اي بي جي، الفريق الذي جعلني أشعر وكأني في بيتي".

ولم يستدع البرتغالي فيتور بيريرا مدرب شنغهاي المهاجم صاحب العضلات المفتولة، في المباريات الثلاث الاخيرة من دوري الابطال بسبب "حالة ذهنية سيئة".

استُبدل هالك الذي كان قائداً للفريق في رحلة إحرازه لقب الدوري في 2018، الشهر الماضي في المباراة ضد يوكوهاما مارينوس (صفر-1)، فدخل في مشادة كلامية مع مدربه في النفق المؤدي الى غرف الملابس.

أضاف لاعب بورتو البرتغالي السابق الذي حمل ألوان منتخب البرازيل في 48 مباراة "أود أن أشكر الجماهير الذين رحبوا بي بحرارة قبل أربع سنوات ووقفوا دوما إلى جانبي".

ولم يعد هولك الذي بلغ معدله هدفاً في مباراتين مع شنغهاي، النجم الأبرز في الدوري الصيني، بعد انضمام أمثال البلجيكيين مروان الفلايني وموسى ديمبيلي أو السلوفاكي ماريك هامشيك القائد السابق لنابولي الإيطالي.

ومع وضع حد لسقف الرواتب وانشاء ضريبة على الانتقالات تتحوّل إلى صندوق دعم لتطوير اللاعبين الشباب، فرض الاتحاد الصيني للعبة في السنوات القليلة الماضية قواعد أكثر صرامة بهدف إبراز المواهب المحلية.

