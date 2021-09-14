ويدين ناغويا بتأهله الى البولندي ياكوب شفيرتشوك الذي سجل ثلاثية في الدقائق 12 و63 و65، وأضاف شينوسوكي ناكاتاني الهدف الرابع في الدقيقة 79، في حين سجل البرازيليان سيسينيا (4) وادغار برونو دا سيلفا (28) هدفي دايغو.

كما صعد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى ربع النهائي أيضاً بعدما حسم الأخيرة المواجهة الكورية-اليابانية الثانية بالفوز على ضيفه كاواساكي فرونتالي بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويقام الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وكان الهلال السعودي أول المتأهلين في المنطقة الغربية الى الدور ربع النهائي بفوزه الإثنين على استقلال الإيراني 2-صفر في دبي.

ويختتم الدور ثمن النهائي الأربعاء حيث يلتقي تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع بي جي باتوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا الياباني مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

تفاصيل المباراة

وبدأ دايغو المباراة بقوة ليفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما استلم سيسينيا تمريرة جيونغ سيونغ-وون وسدد من خارج منطقة الجزاء كرة متقنة في الشباك.

ولكن ناغويا أدرك التعادل في الدقيقة 12 بعدما هيأ ناوركي مايدا كرة متقنة إلى شفيرتشوك الذي تقدم داخل المنطقة قبل أن يسدّد في المرمى.

وعاد دايغو ليتقدّم من جديد عبر تسجيل الهدف الثاني بواسطة ادغار برونو دا سيلفا الذي ارتقى لتمريرة عرضية من جيونغ تاي-ووك ليحول الكرة رأسية في المرمى.

وحاول ناغويا الضغط من أجل تعديل النتيجة، لكنه انتظر حتى الدقيقة 63 من أجل تسجيل الهدف الثاني عندما أرسل ريويا موريشيتا تمريرة عرضية وصلت إلى شفيرتشوك ليحوّلها برأسه بالشباك.

وعاد الهداف البولندي ليسجّل الهدف الثالث عندما تقدّم في الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء وسدّد كرة متقنة بعيداً عن متناول الحارس تشوي يونغ-اون (65).

وأضاف الفريق الياباني الهدف الرابع بواسطة ناكاتاني الذي تابع الكرة برأسه على القائم القريب إثر ركلة ركنية (79).

