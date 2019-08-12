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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

موعد ومشاهدة مباراة السد والدحيل في دوري أبطال آسيا بث مباشر

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مباراة السد والدحيل إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة السد والدحيل بث مباشر

موعد مباراة السد والدحيل

البث المباشر لمباراة السد والدحيل في دوري أبطال آسيا انطلاقاً من الساعة 19:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد ورايو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة مباراةالسد والدحيل في بث مباشر عبر الانترنت


كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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