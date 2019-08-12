موعد ومشاهدة مباراة السد والدحيل في دوري أبطال آسيا بث مباشر

مباراة السد والدحيل بث مباشر

موعد مباراة السد والدحيل

البث المباشر لمباراة السد والدحيل في دوري أبطال آسيا انطلاقاً من الساعة 19:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد ورايو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراةالسد والدحيل في بث مباشر عبر الانترنت



كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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