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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

موعد وكيفية مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

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مباراة الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

http://www.the-afc.com/

مباراة الهلال والاتحاد دوري أبطال آسيا بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد

البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد الثلاثاء 27 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 20:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الهلال والاتحاد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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