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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

موعد مباراة السد والاهلي والتغطية المباشرة

بإمكانكم متابعة قمة السد والأهلي عبر البث المباشر يوم الاثنين من خلال beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

AFP

مباراة السد والأهلي يوم الاثنين ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري ابطال اسيا ستكون شبه حاسمة للفريقين في سعيهما للعبور إلى دور الـ16.

السد يحتاج إلى الفوز للعبور قبل الدخول في الجولة القادمة في حين أن الأهلي سيعزز وضعه كثيراً نحو التأهل إن خطف النقاط الثلاث.

يتصدر السد المجموعة برصيد 7 نقاط أمام الأهلي الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل باختاكور الأوزبكي المركز الثالث برصيد 5 نقاط أمام برسيبوليس الرابع الذي يملك 4 نقاط.

مشاهدة مباراة السد والأهلي ستكون متاحة عبر القناة beIN SPORTS HD1 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT يوم الاثنين في تمام الساعة 21:45 مساء.

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