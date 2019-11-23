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الدوري الإنكليزي هذا الأسبوع
دوري أبطال آسيا

موعد البث المباشر لمباراة الهلال واوراوا والقناة الناقلة

مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

REUTERS

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر 

موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز

 

مباراة الهلال السعودي واوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ستكون منقولة حصريا في بث مباشر عبر خدمات beIN SPORTS التلفزيونية وعبر الانترنت.

مباراة الذهاب على أرض الهلال كانت انتهت سعودية بهدف نظيف.

البث المباشر لمباراة الهلال واوراوا بضيافة الاخير يوم الأحد 24 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 13:00 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الهلال واوراوا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1

 

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا في بث مباشر عبر الانترنت

 

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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