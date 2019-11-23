موعد البث المباشر لمباراة الهلال واوراوا والقناة الناقلة

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر

موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز

مباراة الهلال السعودي واوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ستكون منقولة حصريا في بث مباشر عبر خدمات beIN SPORTS التلفزيونية وعبر الانترنت.

مباراة الذهاب على أرض الهلال كانت انتهت سعودية بهدف نظيف.

البث المباشر لمباراة الهلال واوراوا بضيافة الاخير يوم الأحد 24 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 13:00 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الهلال واوراوا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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