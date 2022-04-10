مواجهة منتظرة بين الفيصلي والسد

من قبل beIN SPORTS April 10, 2022 11:08 ينبغي على السد القطري التعافي سريعاً من تعادله أمام ناساف والتفكير جيداً بمبارته مع الفيصلي السعودي، إذا أراد التفكير بصدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.