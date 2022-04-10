مواجهة منتظرة بين الفيصلي والسد

ولن تكون أوراق المباراة مكشوفة بالكامل أمام مدربي الفريقين ولكن احتملية تسجيل الأهداف ستكون مرتفعة نظراً للإمكانيات الهجومية المتوفرة لدى السد والفيصلي.
وهذه مجموعة من الأرقام الخاصة بمباراة السد مع الفيصلي:
- ستكون هذه المواجهة الأولى بين الفيصلي والسد في دوري أبطال آسيا.
- لم يتلقَ السد هزائم في دوري أبطال آسيا أكثر من التي تلقّاها أمام الفرق السعودية (10) – 5 من آخر 8 هزائم كانت أمام الفرق السعودية – لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 13 مواجهة أمام الفرق السعودية واهتزت شباكه بـ25 هدفاً خلالها.
- لم تخسر الفرق السعودية في آخر 9 مواجهات أمام الفرق القطرية في دوري أبطال آسيا (ف5 ت4)، منذ خسارة الهلال أمام السد في نصف نهائي البطولة 2019 (4-2).
- تحصّل لاعبان من السد على البطاقة الحمراء في مواجهة ناساف وهي المرة الأولى التي يتحصّل فيها لاعبان من الفريق على بطاقتان حمراون بدوري أبطال آسيا منذ أكتوبر 2011 عندما طُرد عبدالقادر كيتا ومامادو نيانغ أمام سوون سامسونج بلووينغز الكوري الجنوبي - منذ بداية جمع إحصائيات البطولة في (2013) لم يتعرّض أي لاعب للطرد في دوري أبطال آسيا أكثر من عبدالكريم حسن (3) بالتساوي مع شين كوانغ-هون.
- سجّل هشام فايق أول هدف له في دوري أبطال آسيا وهو أول هدف للفيصلي في أولى مبارياته بالبطولة.
- منذ أول مشاركة له في دوري أبطال آسيا (سبتمبر 2020) يعتبر سانتي كازورلا أكثر من ساهم في إحراز أهداف للسد في دوري أبطال آسيا (8 – 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة).