مواجهات مرتقبة في دور المجموعات من دوري الأبطال

وتم تقسيم الأندية المشاركة الـ40 في دور المجموعات على 10 مجموعات، خمس مجموعات في منطقة غرب آسيا، وخمس مجموعات في منطقة الشرق.

ومن بين الأندية التي تشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، الوحدات الأردني وغوا الهندي والاستقلال من طاجيكستان ويونايتد سيتي الفلبيني وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي.

ويلعب حامل اللقب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في المجموعة السادسة مع باثوم يونايتد التايلاندي وفيتيل الفيتنامي والفريق المتأهل من التصفيات، في المقابل جاء الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019 بالمجموعة الأولى إلى جانب شباب الأهلي دبي الإماراتي والاستقلال والفريق المتأهل من التصفيات، وفي المجموعة الرابعة يلعب السد القطري مع النصر السعودي والوحدات الأردني المشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة إضافة إلى الفريق المتأهل من التصفيات.

ويتأهل إلى دور الـستة عشر، متصدر المجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

ويقام دور المجموعات لمنطقة الغرب خلال الفترة من 14-30 نيسان/أبريل، والشرق بين 21 نيسان/أبريل و7 أيار/مايو بنظام التجمع.

وتقام مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الإقصائية خلال الفترة 13-15 أيلول/سبتمبر، وربع النهائي في الفترة 27-29 أيلول/سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 تشرين الأول/أكتوبر.

ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 تشرين الثاني/نوفمبر.

قرعة دور المجموعات:

الغرب

- المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، المتأهل من التصفيات (1).

- المجموعة الثانية: الشارقة (الإمارات)، تراكتور (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، المتأهل من التصفيات (2).

- المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، الأهلي (السعودية)، (الاستقلال (إيران)، الشرطة (العراق).

- المجموعة الرابعة: السد (قطر)، النصر (السعودية)، الوحدات (الأردن)، المتأهل من التصفيات (3).

- المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الريان (قطر)، غوا (الهند)، المتأهل من التصفيات (4).

الشرق

- المجموعة السادسة: باثوم يونايتد (تايلاند)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، فيتيل (فيتنام)، المتأهل من التصفيات (1).

- المجموعة السابعة: جيانغسو (الصين)، ناغويا غرامبوس (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، المتأهل من التصفيات (3).

- المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، غامبا أوساكا (اليابان)، تامبنيز روفرز (سنغافورة)، سيدني (أستراليا).

- المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، غوانغزهو (الصين)، يونايتد سيتي (الفلبين)، المتأهل من التصفيات (4).

- المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ (الصين)، بورت (تايلاند)، كيتشي (هونغ كونغ)، المتأهل من التصفيات (2).

الأدوار التمهيدية:

غرب آسيا

التصفيات:

1- الغرافة (قطر) - اي جي ام كي (أوزبكستان)

2 - الوحدة (السعودية) - القوة الجوية (العراق)

3 - فولاد خوزستان (إيران) - العين (الإمارات)

4 - الوحدة (الإمارات) - الزوراء (العراق)

شرق آسيا

الدور التمهيدي

1 - بريسبان روار (أستراليا) - كايا ايلويلو (الفلبين)

2 - ملبورن سيتي (أستراليا) - شان يونايتد (ميانمار)

التصفيات

1 - بكين (الصين) - الفائز من مباراة الدور التمهيدي (1)

2 - سيريزو أوساكا (اليابان) - الفائز من مباراة الدور التمهيدي (2)

3 - بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية) - باتشابوري (تايلاند)

4 - دايغو (كوريا الجنوبية) - تشيانغراي يونايتد (تايلاند)

