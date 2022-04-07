من سيخلف أولونغا هداف دوري أبطال آسيا؟

ولم ينجح أي مهاجم من المنتقلين مع فرقهم إلى الأدوار الإقصائية الموسم الفائت في تسجيل أهداف أكثر من أولونغا الذي خرج رفقة الدحيل من دور المجموعات.

ويبرز في النسخة الحالية أسماء العديد من المهاجمين البارزين مثل أولونغا نفسه والجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد والنيجري إيغالو لاعب الهلال.

وتبقى حظوظ علي مبخوت نجم الجزيرة الإماراتي قائمة نظراً لموهبته التهديفية البارزة هذا بالإضافة للعديد من اللاعبين الناشطين في الأندية اليابانية والأسترالية والصينية.

ومذ أن فاز بلقب الهداف السوري عمر خريبين في 2017 عندما كان لاعباً مع الهلال السعودي فإنّ لقب الهداف كان من نصيب لاعبين ينشطون في أندية غرب آسيا.