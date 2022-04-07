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دوري أبطال آسيا

من سيخلف أولونغا هداف دوري أبطال آسيا؟

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خطف الكيني أولونغا الأضواء في الموسم المنصرم بعدما توّج هدافاً لمسابقة دوري أبطال آسيا بتسعة أهداف في ست مباريات فقط.

Reuters

ولم ينجح أي مهاجم من المنتقلين مع فرقهم إلى الأدوار الإقصائية الموسم الفائت في تسجيل أهداف أكثر من أولونغا الذي خرج رفقة الدحيل من دور المجموعات.

ويبرز في النسخة الحالية أسماء العديد من المهاجمين البارزين مثل أولونغا نفسه والجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد والنيجري إيغالو لاعب الهلال.

وتبقى حظوظ علي مبخوت نجم الجزيرة الإماراتي قائمة نظراً لموهبته التهديفية البارزة هذا بالإضافة للعديد من اللاعبين الناشطين في الأندية اليابانية والأسترالية والصينية.

ومذ أن فاز بلقب الهداف السوري عمر خريبين في 2017 عندما كان لاعباً مع الهلال السعودي فإنّ لقب الهداف كان من نصيب لاعبين ينشطون في أندية غرب آسيا.

دوري أبطال آسيا عمر خريبين مايكل أولونغا
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