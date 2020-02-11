ملبورن ينتصر وتعادل أولسان مع طوكيو

تجنّب ملبورن فيكتوري الوقوع في فخّ التعادل مع تشيانغراي يونايتد وانتصر عليه 1-0 اليوم الثلاثاء ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واحتاج ملبورن إلى ركلة جزاء نفذها السويدي تويفونين (25) ليسجل هدف اللقاء الوحيد، محققاً نقاطه الثلاث الأولى التي منحته الصدارة المجموعة التي تضم سيوول الكوري الجنوبي وبكين غوان الصيني.

وضمن المجموعة السادسة انتهت مباراة أولسان الكوري الجنوبي مع ضيفه طوكيو الياباني بالتعادل 1-1.



وسجّل البرازيلي دييغو أوليفيرا هدف طوكيو (64) قبل أن يعادل صاحب الأرض الكفة بواسطة البرازيلي الآخر أدايلتون (82 خطأ في مرمى فريقه).



