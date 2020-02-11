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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

ملبورن ينتصر وتعادل أولسان مع طوكيو

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خطف ملبورن فيكتوري الأسترالي فوزاً ثميناً من ضيفه تشيانغراي يونايتد التايلاندي منحه صدارة مؤقتة للمجموعة.

AFP

تجنّب ملبورن فيكتوري الوقوع في فخّ التعادل مع تشيانغراي يونايتد وانتصر عليه 1-0 اليوم الثلاثاء ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واحتاج ملبورن إلى ركلة جزاء نفذها السويدي تويفونين (25) ليسجل هدف اللقاء الوحيد، محققاً نقاطه الثلاث الأولى التي منحته الصدارة المجموعة التي تضم سيوول الكوري الجنوبي وبكين غوان الصيني.

وضمن المجموعة السادسة انتهت مباراة أولسان الكوري الجنوبي مع ضيفه طوكيو الياباني بالتعادل 1-1.

وسجّل البرازيلي دييغو أوليفيرا هدف طوكيو (64) قبل أن يعادل صاحب الأرض الكفة بواسطة البرازيلي الآخر أدايلتون (82 خطأ في مرمى فريقه).


 

دوري أبطال آسيا ملبورن فيكتوري الأسترالي
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