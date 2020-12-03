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دوري أبطال آسيا

ملبورن فيكتوري يعبر إلى ثمن النهائي

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تأهل ملبورن فيكتوري الأسترالي لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، بفوزه على إف سي سيول الكوري الجنوبي 2-1 لحساب المجموعة الخامسة.

AFP

وأحرز ماركو روخاس الهدف الأول للفريق الأسترالي عند الدقيقة الخامسة قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لملبورن ترجمها جيك بريمير لهدف في الدقيقة 23،  ثم في الدقيقة 64 نجح هوانغ هيون سو بتسجيل الهدف الوحيد للفريق الكوري الجنوبي إلا أن ملبورن فيكتوري حصد النقاط الثلاث وضمن العبور للدور المقبل.  
 

دوري أبطال آسيا ملبورن فيكتوري الأسترالي
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