مشاهدة مباراة السد وباختاكور بث مباشر في اهم مباريات دوري ابطال اسيا

المباراة الموعد التوقيت الملعب القنوات الناقلة السد - باختاكور الاثنين 22 أبريل 19:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد جاسم بن حمد بنادي السد HD3

كيفية مشاهدة مباراة السد وباختاكور

يواجه السد القطري ضيفه باختاكور الأوزبكي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD3، انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيسعى السد (الثالث برصيد 4 نقاط) إلى الخروج بالنقاط الكاملة ليفتك الصدارة من صاحبها الحالي نادي باختاكور (5 نقاط)، ويبقى قادراً على هذا الهدف في ظل وجود تشكيلة مميزة في الفريق قادرة على الإطاحة بأي منافس يتقدمها القناص الجزائري بغداد بونجاح وصانع الألعاب الإسباني الفذ تشافي هيرنانديز وعدة أسماء مميزة أخرى على غرار حسن الهيدوس وأكرم عفيف وعبد الكريم حسن.

من جانبه، سيحاول الفريق الأوزبكي الخروج بنتيجة إيجابية قد تسمح له الحفاظ على صدارته لجولة أخرى لا سيما أنه مهدد أيضاً من قبل بيرسبوليس الإيراني (الوصيف بـ 4 نقاط والمتفوق بفارق الأهداف عن السد) والذي سينزل ضيفاً على الأهلي السعودي.

موعد مباراة السد - باختاكور

مباراة السد وباختاكور تبث على قناة beIN SPORTS HD3 مباشرة، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص يستهل في تمام الساعة 18:30 على نفس التوقيت.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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