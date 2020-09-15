مشاهدة مباراة السد والعين بث مباشر حصرياً عبر beIN SPORTS

مباراة السد والعين إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن هذا الاختبار يكشف مدى قوة الفريق القطري الذي يحقق نتائج لافتة مؤخراً تحت قيادة تشافي.



وتكتسي مشاهدة مباراة السد والعين أهميتها من دورها في تحديد صورة الفريقين الأولية في المسابقة "بعد التوقف الذي فرضه فيروس كورونا"، إذ أن فوز السد بأي نتيجة يعني ضمانه على الأقل الاشتراك في صدارة المجموعة مع النصر السعودي في حال فوز الأخير.



مشاهدة مباراة السد والعين في بث مباشر عبر الانترنت



البث المباشر لمباراة السد والعين اليوم الإثنين انطلاقاً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة السد والعين منقولة حصرياً على HD7.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة السد والعين بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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