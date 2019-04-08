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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الدحيل والعين في دوري أبطال آسيا

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مباراة الدحيل القطري والعين الإماراتي تشاهدونها مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.

twitter/DuhailSC

 

يسعى الدحيل القطري إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف العين الإماراتي الراغب بدوره في تحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية من المسابقة الآسيوية.

وكان الدحيل خسر في المرحلة الماضية أمام الهلال السعودي 1-3 بعد فوزه في الجولة الأولى على استقلال طهران بثلاثية نظيفة، فيما خسر العين في استهلالية مشاركته أمام الهلال بهدف نظيف سجّله محمد الشلهوب، وتعادل في المرحلة الثانية أمام استقلال 1-1.

مباراة الدحيل والعين مباشر اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الدحيل والعين بث مباشر اليوم على قناة  beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة القمة على الانترنت وبجودة عالية عبر beIN CONNECT.

العين الإماراتي الدحيل القطري
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