يسعى الدحيل القطري إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف العين الإماراتي الراغب بدوره في تحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية من المسابقة الآسيوية.

وكان الدحيل خسر في المرحلة الماضية أمام الهلال السعودي 1-3 بعد فوزه في الجولة الأولى على استقلال طهران بثلاثية نظيفة، فيما خسر العين في استهلالية مشاركته أمام الهلال بهدف نظيف سجّله محمد الشلهوب، وتعادل في المرحلة الثانية أمام استقلال 1-1.

مباراة الدحيل والعين مباشر اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الدحيل والعين بث مباشر اليوم على قناة beIN SPORTS HD1.

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