

مشاهدة مباراة السد والنصر على أرض الأول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات، إذ سيسعى الفريق القطري لاستثمار عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته ذهاباً 2-1 في السعودية وقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.



وفرضت مباراة السد والنصر نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين، وحظوظهما القوية لإمكانية فوز أحدهما باللقب.



ويأمل السد أن يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه وتجنب خطورة عبد الرزاق حمد الله نجم النصر، خاصة أن تسجيل الفريق السعودي لأكثر من هدف سيجبر السد على البحث عن الفوز بفارق هدفين للتأهل.

مباراة السد والنصر – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة السد والنصر مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين، وسينطلق البث المباشر للمبارة في الساعة السادسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الإثنين وستكون منقولة على HD1.

مباراة السد والنصر يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستبث مباراة السد والنصر تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة السد والنصر أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا

