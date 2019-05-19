مشاهدة البث المباشر لمباراة الدحيل والهلال

مشاهدة مباراة الدحيل والهلال

معلومات البث المباشر لمباراة الدحيل والهلال



مشاهدة مباراة الدحيل والهلال المقررة في الدوحة، هي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة الدحيل والهلال في المرحلة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل الدحيل الوصيف (8 نقاط) أن يرد الدين للهلال (المتصدر 12) الذي هزمه ذهاباً، خاصة بعد ضمان الفريقين التأهل رسمياً إلى الدور القادم.



مباراة الدحيل والهلال - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة الدحيل والهلال مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الإثنين في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الدحيل والهلال يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة الدحيل والهلال تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الدحيل والهلال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.