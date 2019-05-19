العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

مشاهدة البث المباشر لمباراة الدحيل والهلال

من قبل

لا تفوتوا مشاهدة مباراة الدحيل والهلال في قمة مباريات دوري أبطال آسيا مع المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.

AFP

 

وفرضت مباراة الدحيل والهلال في المرحلة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS  نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.


ويأمل الدحيل الوصيف (8 نقاط) أن يرد الدين للهلال (المتصدر 12) الذي هزمه ذهاباً، خاصة بعد ضمان الفريقين التأهل رسمياً إلى الدور القادم.


مباراة الدحيل والهلال - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الدحيل والهلال مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الإثنين في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الدحيل والهلال يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.
 
وستبث مباراة الدحيل والهلال تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الدحيل والهلال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.

الهلال نادي الدحيل
السابق شاندونغ إلى ثمن نهائي دوري أبط
اقرأ
شاندونغ إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
التالي الأهلي مطالب بالفوز وتشافي يود
اقرأ
الأهلي مطالب بالفوز وتشافي يودّع السد

آخر الأحداث