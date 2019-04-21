مشاهدة البث المباشر لمباراة الريان القطري والوحدة الاماراتي في اهم مباريات الاثنين

يسعى الريان القطري عندما يحل ضيفا على الوحدة الاماراتي في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري ابطال اسيا الى تعويض خسارته على ارضه في الجولة الثالثة بهدفين لهدف.

ويدرك الريان الثالث برصيد 3 نقاط أنه أمام حتمية الفوز في مواجهته المهمة من أجل التمسك بأمال التأهل إلى دور الـ 16، وكان الريان تعرض لخسارة قاسية ضد فريق الاتحاد السعودي 1-5 وفاز على لوكوموتيف طشقند الاوزبكي 2-1.

وبعد فوزين على حساب الريان والاتحاد السعودي وهزيمة ضد لكوموتيف طشقند الاوزبكي، يتصدر الوحدة الاماراتي المجموعة برصيد 6 نقاط متقدما بفارق الاهداف عن الاتحاد السعودي الثاني.

موعد مباراة الوحدة والريان

مباراة الوحدة والريان ستنقل مباشرة على 1 beIN SPORTS HD يوم الاثنين 22 ابريل انطلاقاً من الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة.

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