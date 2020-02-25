مباراتا سيول وأولسان على أرضهما في أبطال آسيا بدون جمهور

وأوضح نادي أف سي سيول أن المشجعين سيمنعون من حضور مباراته ضد ضيفه شيانغراي التايلاندي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ومثله فعل نادي أولسان الذي يستضيف الأربعاء بيرث غلوري الأسترالي ضمن منافسات المجموعة السادسة في دور المجموعات من البطولة.

وتعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول تأثرا بانتشار فيروس "كوفيد-19"، وهي أعلنت حتى الآن عن تسجيل نحو 900 إصابة وتسع وفيات.

وأوضح الناديان ان إقامة المباريات من دون جمهور تأتي "بناء على طلب من رابطة الدوري الكوري الجنوبي" ضمن المساعي الهادفة للحد من انتشار الفيروس الذي رصد بداية في مدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتشر ليطال العديد من دول آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأتى هذا الاعلان بعد ساعات من إعلان الاتحاد الكوري الجنوبي إرجاء انطلاق الدوري المحلي الذي كان مقرراً نهاية الأسبوع، للأسباب ذاتها.

وسبق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن أعلن إرجاء مباريات المسابقة التي كان طرفها أحد الأندية الصينية، إلى مطلع نيسان/أبريل.

كما تم الإعلان الثلاثاء عن إرجاء بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في آذار/مارس المقبل في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة أن البطولة التي كانت مقررة بين 22 آذار/مارس و29 منه، أرجئت إلى موعد جديد أولي هو 21-28 حزيران/يونيو، وذلك على إثر اجتماع طارئ مع المنظمين المحليين.

وانعكس تفشي الفيروس على روزنامة العديد من الأحداث الرياضية حول العالم، ومنها في إيطاليا حيث أرجئت مباريات من دوري كرة القدم وستقام أخرى هذا الأسبوع خلف أبواب موصدة أيضاً.

