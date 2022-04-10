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دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا

ماذا تريد أن تعرف عن مباراة سباهان والدحيل؟

يتمسك الدحيل بآماله في صدارة المجموعة الرابعة عندما يلتقي سباهان الإيراني، وسط طموحات مشروع للفريقين في تجاوز دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا.

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وهذه مجموعة من أبرز الأرقام والإحصاءات الخاصة بمباراة الدحيل وسباهان:

  • ستكون هذه المواجهة الثالثة بين سباهان والدحيل في دوري أبطال آسيا – تفوّق كل فريق في المباراة التي أقيمت على أرضه، وهذه المرة الأولى التي يتواجهان فيها على أرضٍ محايدة.
     
  • لم يسبق أن انتهت مواجهات سباهان والفرق القطرية في دوري أبطال آسيا بالتعادل (لعب 12 – ف6 خ6).
     
  • لم يخسر الدحيل في آخر 6 مواجهات أمام الفرق الايرانية في دوري أبطال آسيا (ف4 ت2 خ0) وهي أطول سلسلة له من عدم الخسارة أمام الفرق الإيرانية  - نجح في زيارة شباك هذه الفرق في آخر 10 مواجهات وآخر مرة لم يسجّل في مرماها كانت أمام بيرسيبوليس 2017.
     
  • واجه مايكل أولونغا فريقاً إيرانياً واحداً "مباراتين" في دوري أبطال آسيا (الاستقلال) في الموسم الماضي ونجح في تسجيل 5 أهداف من 7 تسديدات على المرمى.
دوري أبطال آسيا سباهان الدحيل
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