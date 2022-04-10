ماذا تريد أن تعرف عن مباراة سباهان والدحيل؟

April 10, 2022 10:30 يتمسك الدحيل بآماله في صدارة المجموعة الرابعة عندما يلتقي سباهان الإيراني، وسط طموحات مشروع للفريقين في تجاوز دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا.