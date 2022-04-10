ماذا تريد أن تعرف عن مباراة سباهان والدحيل؟

وهذه مجموعة من أبرز الأرقام والإحصاءات الخاصة بمباراة الدحيل وسباهان:
- ستكون هذه المواجهة الثالثة بين سباهان والدحيل في دوري أبطال آسيا – تفوّق كل فريق في المباراة التي أقيمت على أرضه، وهذه المرة الأولى التي يتواجهان فيها على أرضٍ محايدة.
- لم يسبق أن انتهت مواجهات سباهان والفرق القطرية في دوري أبطال آسيا بالتعادل (لعب 12 – ف6 خ6).
- لم يخسر الدحيل في آخر 6 مواجهات أمام الفرق الايرانية في دوري أبطال آسيا (ف4 ت2 خ0) وهي أطول سلسلة له من عدم الخسارة أمام الفرق الإيرانية - نجح في زيارة شباك هذه الفرق في آخر 10 مواجهات وآخر مرة لم يسجّل في مرماها كانت أمام بيرسيبوليس 2017.
- واجه مايكل أولونغا فريقاً إيرانياً واحداً "مباراتين" في دوري أبطال آسيا (الاستقلال) في الموسم الماضي ونجح في تسجيل 5 أهداف من 7 تسديدات على المرمى.