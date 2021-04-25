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الدوري الإسباني
دوري أبطال آسيا

لا غالب ولا مغلوب بين الدحيل واستقلال طهران

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انتهت مباراة استقلال طهران الإيراني والدحيل القطري بالتعادل 2-2 اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

twitter/@DuhailSC

وافتتح المالي شيخ دياباتي التسجيل للفريق الإيراني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء ثم أدرك الكيني ميكاييل أولونغا التعادل للدحيل بذات الطريقة في الدقية 45.

وبعد ذلك، وضع المهاجم الكيني الفريق القطري في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59 قبل أن يدرك مهدي قائدي التعادل لفريق استقلال في الدقيقة 61. 

ويحتل الدحيل صدارة المجموعة بـ8 نقاط فيما يأتي استقلال طهران في مركز الوصافة بـ7 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي السعودي الثالث بينما بقي الشرطة العراقي دون نقاط في المركز الأخير.  

ولحساب ذات المجموعة، انتزع الأهلي فوزاً مهماً عندما تغلب على الشرطة 2-1 على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل للأهلي السوري عمر السومة (5) وعبدالرحمن غريب (79)، وللشرطة فهد اليوسف (26) وهو أول هدف للفريق العراقي في البطولة.  

الهلال يسقط أمام استقلال دوشنبه 

تعرض فريق الهلال السعودي لخسارة مدوية على يد نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 1-4، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات من المجموعة الأولى.

وتكفل الثنائي مانوتشيهر جليلوف ومانوتشير سافاروف بتسجيل رباعية استقلال دوشنبه بواقع هدفين لكل منهما بالدقائق (39 و44 و49 و53) على الترتيب، فيما أحرز هدف الهلال الوحيد الفرنسي بافيتمبي غوميز بالدقيقة 24.  

وتلقى الهلال خسارته الأولى في دور المجموعات ليتوقف رصيده عند 7 نقاط، في المركز الثاني بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه الذي ارتقى للصدارة.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها تغلب شباب الأهلي دبي الإماراتي على نظيره أجمك الأوزبكي بنتيجة (3-1)، ليرتقي الأول إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أجمك الأخير.  

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