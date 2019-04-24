كاشيما ينهزم على أرضه أمام جيونغنام

وسجل اللاعب الياباني تاكاهيرو كونيموتو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 63.

ويحتل كاشيما صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يأتي جيونغنام في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شاندونغ ليونينغ الصيني، الوصيف، الذي يلعب لاحقاً في ضيافة جوهور دارول الماليزي.

وفي المجموعة السابعة، انتصر جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني 2-1.

وسجل كل من البرازيلي ريكاردو لوبيز (12) وكيم شين ووك (48) هدفي الفريق الكوري فيما دوّن شينزو كوروكي (58) هدف أوراوا الوحيد.

ويلعب لاحقاً بكين غوان الصيني مع بوريرام يونايتد التايلاندي.

