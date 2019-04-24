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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

كاشيما ينهزم على أرضه أمام جيونغنام

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انهزم كاشيما إنتلرز الياباني، حامل اللقب، على أرضه أمام جيونغنام الكوري الجنوبي صفر-1 اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.

beIN SPORTS

وسجل اللاعب الياباني تاكاهيرو كونيموتو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 63. 

ويحتل كاشيما صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يأتي جيونغنام في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شاندونغ ليونينغ الصيني، الوصيف، الذي يلعب لاحقاً في ضيافة جوهور دارول الماليزي. 

وفي المجموعة السابعة، انتصر جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني 2-1. 

وسجل كل من البرازيلي ريكاردو لوبيز (12) وكيم شين ووك (48) هدفي الفريق الكوري فيما دوّن شينزو كوروكي (58) هدف أوراوا الوحيد. 

ويلعب لاحقاً بكين غوان الصيني مع بوريرام يونايتد التايلاندي.  
 

كاشيما إنتلرز الياباني
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